Россиянин хотел получить интим-услуги и отдал мошенникам 245 тысяч рублей

Житель Амурской области приехал в Читу и захотел воспользоваться услугами интимного характера, но вместо этого перевёл мошенникам 245 тысяч рублей. Они пообещали ему встречу с желаемой девушкой, пишет «МК в Чите».

В УМВД России по городу Чите обратился 27-летний мужчина и рассказал о хищении у него 245 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что потерпевший из Амурской области, а в Чите он остановился проездом, — пишет издание.

Амурчанин планировал воспользоваться интим-услугами, позвонил по номеру в интернете и начал общаться с мужчиной. Тот согласился организовать ему встречу с девушкой, но попросил перевести ему деньги на карту в качестве предоплаты. Под разными предлогами аферисты просили у пострадавшего суммы от пяти тысяч до 70 тысяч рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге местная жительница лишилась 840 тысяч рублей, попавшись на уловку интернет-мошенников. По данным ведомства, 53-летняя женщина увидела рекламу в соцсетях о продаже акций компании «Газпром» и перечислила свои деньги на брокерский счёт. Обналичить средства она не смогла.