https://static.news.ru/photo/39d03aea-dde4-11e9-b1bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 10 годам колонии жителя Северной Осетии Тимура Албакова. Мужчина признан виновным в подготовке теракта и попытке вступить в ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

По данным следствия, Албаков намеревался совершить преступление в период с 3 марта по 8 мая 2018 года. С этой целью он получил от неизвестного лица материалы об изготовлении взрывных устройств. Одну готовую бомбу террорист хранил у себя дома, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за подрыв автобуса в иракском городе Кербела. Инцидент произошёл в пятницу, 20 сентября. В результате теракта погибли 12 человек.