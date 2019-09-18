https://static.news.ru/photo/ae3c18a0-d9f1-11e9-aab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

На улице Паперника, расположенной в Юго-Восточном административном округе Москвы, 18 сентября россиянин бросил пиротехническое изделие в сотрудников полиции.

Сначала мужчина 1990 года рождения сам обратился к правоохранителям. Он попросил вызвать ему скорую помощь. Затем злоумышленник начал вести себя неадекватно и бросил в полицейских пиротехническое изделие.

Сотрудники правоохранительных органов отбросили гранату в сторону от места возможного появления людей. В результате срабатывания изделия пострадавших нет. Нарушитель был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время он задержан, — сообщили News.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как ранее писал News.ru, столичные полицейские задержали двух безработных, подозреваемых в ночном нападении на сотрудников автомойки на востоке Москвы. У 32-летней работницы они похитили пачку сигарет и 50 рублей, а 23-летнюю изнасиловали, отобрав у неё газовый баллончик.