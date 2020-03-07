https://static.news.ru/photo/9aed98be-6001-11ea-a9a9-fa163e074e61_660.jpg Тумсо Абдурахманов Фото: vk.com/id535678654

Двое граждан РФ задержаны шведской полицией, предполагается, что они покушались на убийство блогера Тумсо Абдурахманова, который критиковал чеченскую власть.

Уточняется, что подозреваемые — 29-летний мужчина и 30-летняя женщина. Дело о покушении на блогера было возбуждено 26 февраля 2020 года, когда на него напал неизвестный с молотком, но был обезоружен, передаёт Reuters со ссылкой на прокурора города Евле Терезу Стенссон.

Как писал NEWS.ru ранее, в квартиру Тумсо Абдурахманова проник неизвестный, считает представитель ФБК. Злоумышленник пытался убить блогера молотком во сне. В ходе драки с нападавшим Абдурахманову удалось обезоружить предполагаемого киллера и вызвать полицию. На опубликованном видео слышно, как лежащий на полу мужчина говорит, что прислан неким «Абдурахманом из Грозного». По утверждению нападавшего, он не хотел убивать блогера, целью было просто напугать потерпевшего.