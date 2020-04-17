Россияне рассказали об особенностях общения с работодателями на удалёнке

https://static.news.ru/photo/ca02bd80-8088-11ea-9884-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Сервис «Работа.ру» провёл опрос среди российских компаний и работников на тему продуктивности после перехода на удалёнку. Выяснилось, что около четверти организаций не стали вводить дополнительных средств коммуникации со своими сотрудниками.

Согласно данным опроса, около 18% жителей России перешли на удалённую работу из-за пандемии коронавируса.

Четверть россиян рассказали, что начальство «просто отправило их на удалёнку и никак не комментирует ситуацию». Многие компании просто оказались не готовы к новому формату работы, — заявили респонденты.

В большинстве компаний руководство использует почтовую рассылку для коммуникации с персоналом. У 37% респондентов работодатели создали чат в мессенджерах, где общаются сотрудники. У 12% опрошенных в компании был создан канал с корпоративными новостями. Отмечается, что регулярные онлайн-встречи проводят только в 26% российских компаний, передаёт ТАСС.

Опрос был проведён среди 1,5 тысячи респондентов по всей России. В нём принимали участие жители страны, которые старше 18 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что на удалённый режим работы перешёл и российский лидер Владимир Путин. Такое решение он принял в связи с «напряжённой обстановкой».