https://static.news.ru/photo/46cbfb8a-dd35-11e9-8b50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Graben/http://imagebroker.com/Global Look Press

Российский консул в Албании Борис Марков сообщил, что данных о российских гражданах, пострадавших в результате подземных толчков в стране, нет.

Всего — около 100 пострадавших с незначительными травмами. Порядка 10 человек остаются в больницах, это албанцы. К счастью, никто не погиб, серьёзных травм не получено, ушибы, стрессовые переживания, — сказал Марков.

Он отметил, что возможно, кто-то где-то и пострадал, но в посольство никто не обращался. Марков сообщил, что дипломаты связывались с отелями и туроператорами, передаёт РИА Новости .

Однако в российское посольство обращались граждане Белоруссии, уточнил он.

Две женщины, гражданки Белоруссии обращались, но они были просто напуганы тем, что происходит. Мы их переселили из апартаментов, где были незначительные разрушения (трещины, плитка попадала), в отель, в более капитальное здание. Люди были напуганы, паниковали, — рассказал Марков.

Первые подземные толчки были зафиксированы в Албании днём 21 сентября. По данным Сейсмологической лаборатории Афинского университета, их магнитуда составила 5,6, а затем увеличилась до 6,0. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес.

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