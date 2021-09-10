Генконсульство: россияне не пострадали в результате ДТП в Турции

В генеральном консульстве РФ в Анталье ТАСС сообщили, что российских граждан нет в списках пострадавших в результате ДТП на юго-западе Турции. Автобус перевернулся в результате столкновения с другим транспортным средством. В результате аварии один человек погиб, 49 пострадали.

По информации, подтверждённой на текущий момент местными властями и администрацией медучреждения, российских граждан среди пострадавших нет. Причины ДТП устанавливаются, — сказали в генконсульстве.

На трассе Мугла — Денизли школьный и туристический автобусы столкнулись примерно в 07:30 по местному времени (совпадает с московским). Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы. Генконсульство РФ в Анталье выясняет обстоятельства ДТП. По предварительным данным дорожной полиции провинции Мугла, россиян в туристическом автобусе, попавшем в ДТП на юго-западе Турции, и не было.

Ранее сообщалось, что семь человек получили травмы в ДТП с междугородним автобусом в Краснодарском крае. Авария произошла на трассе Темрюк — Краснодар — Ставрополь. Пострадавшие пассажиры госпитализированы. Пятеро получили лёгкие травмы, ещё двое — средней тяжести. На данный момент выясняются причины аварии.