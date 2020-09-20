Россиянин умер после перелома черепа в автозаке

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В Санкт-Петербурге мужчина умер в больнице после того, как получил перелом основания черепа в автозаке.

По данным издания «Фонтанка», он проходил в качестве подсудимого в уголовном деле о незаконном хранении оружия. Начиная с июня 2020 года он перестал посещать судебные заседания, его объявили в розыск. 17 сентября его обнаружили на улице, суд постановил арестовать мужчину. Подсудимого задержали и повезли в СИЗО. Там мужчина заявил, что у него клаустрофобия. Тогда врач-психиатр отправил его на обследование, по дороге ему стало плохо.

Когда автозак открыли, мужчина был уже без сознания. Позже в больнице он скончался. При этом, судя по записям с камер видеонаблюдения, его не били. Сам он также не ударялся головой о стены конвойной машины. Точная причина будет установлена после вскрытия.

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