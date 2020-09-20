Россиянин умер после перелома черепа в автозаке

В Санкт-Петербурге мужчина умер в больнице после того, как получил перелом основания черепа в автозаке.
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Когда автозак открыли, мужчина был уже без сознания. Позже в больнице он скончался. При этом, судя по записям с камер видеонаблюдения, его не били. Сам он также не ударялся головой о стены конвойной машины. Точная причина будет установлена после вскрытия.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в результате ДТП с автобусом, перевозившим футболистов молодёжной лиги, погибли восемь спортсменов.
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