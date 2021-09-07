Россиян предупредили о пожарах в большинстве округов в сентябре

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Жители шести федеральных округов в сентябре рискуют столкнуться с масштабными пожарами. Такой прогноз дал Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По результатам анализа гидрометеорологической обстановки, прогнозу температуры и осадков на сентябрь, а также данных о горимости лесов названы территории, где есть риск превышения среднемноголетних пожарных значений.

Это Центральный федеральный округ (Белгородская, Брянская, Орловская, Курская, Воронежская, Тамбовская области, южные части Калужской и Липецкой областей), Южный федеральный округ, (северные районы Ростовской и Волгоградской областей, вся территория Крыма), Приволжский округ (Саратовская, Оренбургская области, Башкирия), Уральский федеральный округ (южные районы Курганской и Челябинской областей), Сибирский федеральный округ (юго-восток Красноярского края, запад Иркутской области), Дальневосточный федеральный округ (Хабаровский край, юг Сахалинской области и Камчатского края, северо-запад Приморского края).

Ранее глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев попросил увеличить штатную численность лесоохраны. Он назвал её «войсками» в «битве за тайгу», подразумевая борьбу с лесными пожарами.