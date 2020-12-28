Российский турист обнаружен мёртвым в турецком отеле

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В одном из отелей в турецкой Анталье обнаружен мёртвым турист из России. Об этом сообщает местный портал Diken.

Погибшим оказался 40-летний Павел Хапаев. Тело россиянина обнаружила его спутница Оксана Комарова, он лежал на кровати в своём номере. Комарова сообщила, что они прилетели на отдых два дня назад, вечером накануне трагедии они употребляли алкогольные напитки.

Мы выпили и сразу отправились спать. Когда я проснулась в 4.30 утра, то заметила, что Павел не дышит. Я сразу сообщила об этом, — рассказала Комарова сотрудникам полиции.

Причина смерти Хапаева пока не установлена. По предварительной версии, он мог скончаться от алкогольного отравления. Также допускаются осложнения после коронавирусной инфекции.

Примечательно, что, по данным местных СМИ, за последние два месяца порядка ста человек в Турции погибло от отправления метиловым спиртом. Полиция в ходе рейдов задержала двух подозреваемых в причастности к обороту контрафактного алкоголя, также было изъято около 30 литров поддельных напитков.

Ранее NEWS.ru писал, что в Турции вступили в силу введённые властями ограничения для всех туристов, прибывающих в страну из-за границы. Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По словам чиновника, с 28 декабря все пассажиры при пересечении границы на авиационном транспорте должны представить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, выполненный ПЦР-методом.