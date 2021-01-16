Российский сухогруз затонул в Чёрном море у берегов Турции

Сухогруз, который шёл под российским флагом, затонул у берегов Турции в Чёрном море. Инцидент произошёл у берегов района Иркуму в районе провинции Бартын на севере республики.
Сухогруз под названием Arvin мог стать жертвой плохих погодных условий и сильного шторма в этом районе. О крушении судна
Обстоятельства ЧП доподлинно неизвестны. Однако есть сведения, что команда в составе 15 человек успела пересесть на шлюпке. Началась операция по их спасению из бушующего моря.
Губернатор региона Синан Гюнер сообщил, что пока не располагает данными о погибших или затонувших спасательных шлюпках. По его словам, власти обратились за помощью к находящимся поблизости гражданским судам, так как сложная обстановка на воде не позволяет оперативным службам оперативно добраться к месту происшествия.
Тем не менее, заверил он, спасатели сделают всё возможное для спасения людей и судна.
Ранее, как писал NEWS.ru, несколько человек погибли в результате затопления китайского сухогруза у восточного побережья КНР.