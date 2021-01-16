Российский сухогруз затонул в Чёрном море у берегов Турции

https://static.news.ru/photo/5f3fba74-58b0-11eb-b0e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Wackenhut/imagebroker.com/Global look Press

Сухогруз, который шёл под российским флагом, затонул у берегов Турции в Чёрном море. Инцидент произошёл у берегов района Иркуму в районе провинции Бартын на севере республики.

Сухогруз под названием Arvin мог стать жертвой плохих погодных условий и сильного шторма в этом районе. О крушении судна сообщает информагентство Anadolu.

Обстоятельства ЧП доподлинно неизвестны. Однако есть сведения, что команда в составе 15 человек успела пересесть на шлюпке. Началась операция по их спасению из бушующего моря.

Губернатор региона Синан Гюнер сообщил, что пока не располагает данными о погибших или затонувших спасательных шлюпках. По его словам, власти обратились за помощью к находящимся поблизости гражданским судам, так как сложная обстановка на воде не позволяет оперативным службам оперативно добраться к месту происшествия.

Тем не менее, заверил он, спасатели сделают всё возможное для спасения людей и судна.

Ранее, как писал NEWS.ru, несколько человек погибли в результате затопления китайского сухогруза у восточного побережья КНР.