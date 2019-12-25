https://static.news.ru/photo/11bb8212-2731-11ea-bfdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press

Российское судно, которое перевозило подсолнечный жмых, село на мель в районе северо-запада Турции. Сухогруз «Невадо-35» остановился около провинции Текирдаг.

Экипаж не запрашивал помощь у береговой охраны. Около судна постоянно присутствовал катер турецкой стороны. По данным РИА Новости, на сухогрузе отсутствуют протечки и пробоины. Весь экипаж на судне состоит из граждан России.

На судне находятся 11 человек экипажа, их состояние не вызывает опасений. Как только это произошло, экипажу была предложена помощь, но они ее не приняли. Насколько нам известно, они проводят переговоры со своей судоходной компанией, которая должна прислать водолазов для оценки состояния судна, — отметил собеседник агентства.

В октябре 2019 года NEWS.ru сообщал, что у берегов Владивостока на мель сел контейнеровоз. Теплоход после сильного порыва ветра сдрейфовал на песчаную отмель острова Скрыплева.