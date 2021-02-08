Российский солдат получил условный срок за хищение патронов на 110 рублей

https://static.news.ru/photo/37087b28-6a2a-11eb-a6cc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд приговорил рядового российской армии к 2,5 годам лишения свободы условно, признав его виновным в хищении патронов на общую сумму 110 рублей.

Представитель объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила о приговоре Lenta.ru. В ходе следствия было установлено, что солдат, получая патроны для занятий боевой подготовкой, оставлял часть боеприпасов себе. Военнослужащий вывозил похищенное домой из части в разгрузочном жилете. Таким образом он украл 27 патронов, 12 из которых продал. Стоимость одного патрона составляет 4 рубля 4 копейки.

В отношении рядового возбудили уголовные дела по части 1 статьи 226 (хищение боеприпасов) и части 1 статьи 222 (незаконное хранение боеприпасов) УК РФ. Вынося приговор, суд принял во внимание положительную характеристику со службы. Осуждённый, будучи ещё курсантом, занимался волонтёрской деятельностью. За успехи в учёбе и спорте его награждали грамотами. Стоимость похищенного солдат добровольно возместил.

Ранее NEWS.ru сообщил об аресте Жоры Хочунца, которого обвиняют в краже оборудования с самолёта Ил-80 в Таганроге в Ростовской области.

Ил-80 — воздушный командный пункт, разработанный в ОКБ имени Ильюшина. Хищение электронного оборудования с одного из самых секретных в России военных летательных средств, которое называют «самолётом Судного дня», произошло 4 декабря, когда оно находилось в Таганроге на плановых работах по модернизации. Начальник Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) обнаружил следы вскрытия грузового люка. Злоумышленники вынесли 39 установленных в воздушную машину радиостанций. На месте происшествия были обнаружены следы обуви и отпечатки пальцев преступников.