Российский солдат получил условный срок за хищение патронов на 110 рублей

Суд приговорил рядового российской армии к 2,5 годам лишения свободы условно, признав его виновным в хищении патронов на общую сумму 110 рублей.
Представитель объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева
В отношении рядового возбудили уголовные дела по части 1 статьи 226 (хищение боеприпасов) и части 1 статьи 222 (незаконное хранение боеприпасов) УК РФ. Вынося приговор, суд принял во внимание положительную характеристику со службы. Осуждённый, будучи ещё курсантом, занимался волонтёрской деятельностью. За успехи в учёбе и спорте его награждали грамотами. Стоимость похищенного солдат добровольно возместил.
Ранее NEWS.ru сообщил об аресте Жоры Хочунца, которого обвиняют в краже оборудования с самолёта Ил-80 в Таганроге в Ростовской области.
Ил-80 — воздушный командный пункт, разработанный в ОКБ имени Ильюшина. Хищение электронного оборудования с одного из самых секретных в России военных летательных средств, которое называют «самолётом Судного дня», произошло 4 декабря, когда оно находилось в Таганроге на плановых работах по модернизации. Начальник Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) обнаружил следы вскрытия грузового люка. Злоумышленники вынесли 39 установленных в воздушную машину радиостанций. На месте происшествия были обнаружены следы обуви и отпечатки пальцев преступников.