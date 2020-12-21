Российский самолёт получил повреждение в немецком аэропорту

https://static.news.ru/photo/2442e996-4357-11eb-b929-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российский самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» получил повреждение в немецком аэропорту. У воздушного судна повредилась обшивка задней части фюзеляжа. Это произошло в воздушной гавани на территории города Франкфурт-на-Майне. Об этом в разговоре с журналистами сообщили представители пресс-службы перевозчика.

Отмечается, что повреждение самолёт получил в воскресенье, 20 декабря.

После прибытия на стоянку в процессе обслуживания произошло повреждение обшивки задней части фюзеляжа тягачом багажных тележек. Степень повреждений в данный момент оценивается техническим персоналом, — цитирует пресс-службу авиакомпании ТАСС.

Кадр из видео/ura.news

В «Уральских авиалиниях» добавили, что на борту не было пассажиров. Получившее повреждение судно перепрофилировали на перевозку грузов.

Как ранее передавал NEWS.ru, двухмоторный самолёт Bombardier Dash-8-200, летевший из японского города Саппоро, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Воздушное судно направлялось в Петропавловск-Камчатский.

В пути была выявлена неисправность, в результате чего пилотам пришлось срочно прервать полёт.