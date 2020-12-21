Российский моряк умер от коронавируса на стоящем в Норвегии судне

https://static.news.ru/photo/3dbdbe3e-439b-11eb-b129-fa163e074e61_660.jpg Берген Фото: Bergen kommune/facebook.com

У восемнадцати моряков российского траулера «ОМА», пришвартованного в порту норвежского города Берген, был диагностирован коронавирус. Один из заразившихся россиян скончался.

Судно зашло в порт Бергена днём в воскресенье. Все 34 члена команды сдали анализ, у 18 тесты оказались положительными, один из них скончался, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы коммуны города.

В сообщении указано, что в коммуне принимают все необходимые меры для того, чтобы сдерживать распространение инфекции.

Ситуация находится под контролем. Заражённые члены команды изолированы, — отмечает врач Эгиль Бувим.

Информации о том, в каком состоянии находятся остальные заразившиеся, нет. Судно останется в порту Бергена до полного выздоровления всех членов экипажа.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за последние сутки скончались 493 пациента с коронавирусом. Всего за 24 часа было выявлено 29 350 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 19 705 человек. По словам главы НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга, к ноябрю 2021 года в РФ вакцинируют около 70% населения.