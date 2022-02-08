Российский миллиардер Алексей Шепель пострадал в ДТП на Рублёвке

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Российский миллиардер, владелец крупной строительно-инвестиционной компании S. Holding Алексей Шепель пострадал в массовом ДТП на Рублёвском шоссе в Москве. Предприниматель госпитализирован, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, именно автомобиль миллиардера и спровоцировал ДТП, столкнувшись с машиной, которая двигалась в попутном направлении. Был ли предприниматель за рулём лично, не уточняется.

Массовая авария произошла в районе станции метро «Кунцевская». По различным данным, участниками ДТП стали от шести до девяти автомобилей.

Движение в районе происшествия затруднено. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали четыре человека. Некоторые из них оказались зажаты в разбитых машина и спасателям пришлось деблокировать их. Все пострадавшие переданы медикам.