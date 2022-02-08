Российский миллиардер Алексей Шепель пострадал в ДТП на Рублёвке

Российский миллиардер, владелец крупной строительно-инвестиционной компании S. Holding Алексей Шепель пострадал в массовом ДТП на Рублёвском шоссе в Москве. Предприниматель госпитализирован, сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительной информации, именно автомобиль миллиардера и
Массовая авария произошла в районе станции метро «Кунцевская». По различным данным, участниками ДТП стали от шести до девяти автомобилей.
Движение в районе происшествия затруднено. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали четыре человека. Некоторые из них оказались зажаты в разбитых машина и спасателям пришлось деблокировать их. Все пострадавшие переданы медикам.