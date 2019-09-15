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Следователи Барнаула возбудили уголовное дело по факту столкновения поезда с вышкой, в результате которого один человек погиб и несколько пострадали.

Инцидент произошёл вечером 14 сентября на 178-м км станции Озерки Алтайского края. Произошло столкновение локомотива с площадкой монтажной вышки автомотрисы. Трём электромонтёрам, находившимся на площадке, причинены телесные повреждения различной степени...