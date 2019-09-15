https://static.news.ru/photo/64f4c60e-d7c8-11e9-ac9f-fa163e074e61_660.jpgИгорь МусатовФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Правоохранительные органы задержали в Москве находящегося в федеральном розыске российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в махинациях с криптовалютой на $800 тысяч.
Спортсмен обвиняется в мошенничестве, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Мусатов задержан, в понедельник будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения, — сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.
Ранее News.ru писал, что экс-форварда клубов Континентальной хоккейной лиги Игоря Мусатова подозревали в краже. Известно, что в феврале 2018 года хоккеист договорился с директором фирмы по разработке программного обеспечения продать свои 103 биткоина за 45,3 млн рублей. После игрок взял наличные, но «битки» так и не перевёл. В связи с этим бизнесмен написал на него заявление в полицию.