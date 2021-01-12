Российский блогер Денис Бейсовский умер от коронавируса в 31 год

https://static.news.ru/photo/8730a58a-54ef-11eb-b6f4-fa163e074e61_660.jpg Денис Бейсовский Фото: beysovskiy/instagram.com

Популярный российский блогер Денис Бейсовский скончался от коронавируса. О его кончине сообщил отец молодого человека Юрий Судаков.

Блогеру был 31 год. Последние три недели он подробно описывал, как проходит его лечение от COVID-19.

Сегодня в три утра я потерял сына... Больно... Обидно... Глупо как-то... — написал его отец в Facebook.

Денис заболел коронавирусом 20 декабря, через пять дней его госпитализировали, а 2 января выписали домой. Молодой человек рассказывал, что ему предстоит пройти трудную и длительную реабилитацию. Он жаловался, что в аптеках нет некоторых лекарств, необходимых для лечения.

Денис Бейсовский с 2010 года делал обзоры на новинки видеоигр и выкладывал их на YouTube. На его канал подписано 158 тысяч пользователей, передаёт Пятый канал.

Ранее NEWS.ru писал, что скончался первый заместитель губернатора ХМАО Геннадий Бухтин. Его не стало на территории Москвы, в больнице, где мужчина лечился после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Бухтину было 60 лет.