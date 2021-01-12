Российский блогер Денис Бейсовский умер от коронавируса в 31 год

Популярный российский блогер Денис Бейсовский скончался от коронавируса. О его кончине сообщил отец молодого человека Юрий Судаков.
Блогеру был 31 год. Последние три недели он подробно описывал, как проходит его лечение от COVID-19.
Сегодня в три утра я потерял сына... Больно... Обидно... Глупо как-то... — написал его отец в Facebook.
Денис заболел коронавирусом 20 декабря, через пять дней его госпитализировали, а 2 января выписали домой. Молодой человек рассказывал, что ему предстоит пройти трудную и длительную реабилитацию. Он жаловался, что в аптеках нет некоторых лекарств, необходимых для лечения.
Денис Бейсовский с 2010 года делал обзоры на новинки видеоигр и выкладывал их на YouTube. На его канал подписано 158 тысяч пользователей,
Ранее NEWS.ru писал, что скончался первый заместитель губернатора ХМАО Геннадий Бухтин. Его не стало на территории Москвы, в больнице, где мужчина лечился после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Бухтину было 60 лет.