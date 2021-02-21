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Российский бизнесмен погиб в Дубае при загадочных обстоятельствах

22:51, 21 февраля 2021 13
Дубай, ОАЭ Дубай, ОАЭ Фото: Hady Ashraf/dpa/Global Look Press

Бизнесмен Станислав Другалёв, один из основателей биржи криптовалюты, погиб в Дубае при загадочных обстоятельствах. По предварительной версии, он упал на машине с моста, но близкие предпринимателя не доверяют этой версии и не исключают криминальный характер смерти.

У родственников осталось много вопросов. Во-первых, официально причину смерти никто так и не озвучил. Во-вторых, Другалёв не водил машину, а новостей об аварии не было в местных СМИ. В-третьих, после его гибели пропали ноут и телефон, — пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на супругу бизнесмена Оксану.

Она также рассказала, что через некоторое время после случившегося ей прислали с неизвестного номера сообщение, в котором предлагалось продать сведения о гибели её мужа за $30 тысяч. По словам супруги погибшего, близкие приезжали в ОАЭ, чтобы выяснить детали произошедшего, но в полиции им ничего не рассказали.

Как сообщал NEWS.ru, беременная пятым ребёнком Instagram-блогер Эмили Митчелл умерла при загадочных обстоятельствах. Утром во время завтрака она потеряла сознание и уже не пришла в себя. Эмили вела страничку о семейной жизни, на её блог были подписаны 143 тыс. человек.

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