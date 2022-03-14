Российский авиалайнер подал сигнал тревоги в небе над Карелией

Самолёт SSJ 100, выполняющий рейс Мурманск — Москва, подал сигнал тревоги в небе над Карелией. Причины произошедшего выясняются, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Над Карелией «Суперджет» сообщением Мурманск — Москва подал сквок (сигнал тревоги. — NEWS.ru), — цитирует агентство собеседника.

Он добавил, что лайнер высоту не менял и продолжает следовать своим курсом.

Ранее аналогичный инцидент произошёл с пассажирским самолётом Airbus, летевшим из Санкт-Петербурга в Сочи: он подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном. Самолёт снизился до 6,5 тысячи метров, а некоторое время спустя благополучно приземлился в пункте назначения. Причина подачи сигнала не называлась.

В декабре 2021 года сигналы тревоги в один день подавали рейсы Саратов — Москва и Краснодар — Санкт-Петербург. Оба самолёта совершили посадки в пунктах назначения, и при этом никто не пострадал.