https://static.news.ru/photo/0a3fd3ec-41cd-11ea-96e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kostis Ntantamis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Греческий суд приговорил двух российских моряков к тюремному заключению сроком на 395 лет. Их признали виновными в работорговле. Сами мужчины своей вины не признают и заявляют, что стали жертвами «чёрного работодателя».

По аналогичному обвинению проходят ещё 13 членов экипажа.

Как пишет «КП-Кубань», 29-летний Антон Каррамов и 37-летний Платон Давыдов увидели объявление о работе в Сети. Предлагалось перевозить туристов из Турции в Италию по Эгейскому морю. От кандидатов требовалось только трудолюбие, ответственность и наличие загранпаспорта. Из-за финансовых проблем мужчины решили подзаработать.

В реальности оказалось, что речь шла о перевозке нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Подобное преступление в Греции приравнивается к работорговле.

Российские адвокаты пытаются переквалифицировать дело, доказав, что моряки были вовлечены в преступление обманом.

Как писал NEWS.ru, ранее в Кабо-Верде скончался один из членов экипажа судна ESER, задержанного за контрабанду наркотиков. Сергей Животов умер от язвенного колита в больнице города Прая после продолжительной болезни.