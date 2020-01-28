Греческий суд приговорил двух российских моряков к тюремному заключению сроком на 395 лет. Их признали виновными в работорговле. Сами мужчины своей вины не признают и заявляют, что стали жертвами «чёрного работодателя».
По аналогичному обвинению проходят ещё 13 членов экипажа.
Как
В реальности оказалось, что речь шла о перевозке нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Подобное преступление в Греции приравнивается к работорговле.
Российские адвокаты пытаются переквалифицировать дело, доказав, что моряки были вовлечены в преступление обманом.
Как писал NEWS.ru, ранее в Кабо-Верде скончался один из членов экипажа судна ESER, задержанного за контрабанду наркотиков. Сергей Животов умер от язвенного колита в больнице города Прая после продолжительной болезни.
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