Российские журналисты попали под обстрел в Мариуполе

Журналисты российских СМИ и их китайский коллега попали под артиллерийский обстрел в Мариуполе, сообщает ТАСС. В результате инцидента никто не пострадал.

Мы шли по улице, сзади раздался взрыв. Коллеги видели взрывы спереди и справа, порядка шести-восьми прилётов. Ближайший прилёт снаряда был примерно в 50 метрах от нас. Вся улица была в пыли. Мы залегли на землю, потом оттянулись в подвал жилого дома. Переждали обстрел и продолжили работу, — рассказал корреспондент издания.

Кроме него в группе были корреспонденты «Известий», Russia Today, стрингеры и китайский журналист, который травмировал руку, когда прыгал в укрытие.

Ранее начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил о том, что американский журналист Брент Рено был убит в ходе обстрела украинского города Ирпень. При этом издательский дом Time подтвердил, что погибший на Украине американский журналист работал на них. В последнее время он занимался видеопроектом о беженцах, сообщило руководство компании.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.