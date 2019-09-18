В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что российские пограничники задержали за браконьерство 161 гражданина КНДР на двух шхунах в Японском море.
Задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР, — отметили в ЦОС.
У задержанных изъяли запрещённые оружия лова, а также добытые биоресурсы. Их доставят в порт для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения, передаёт
Нападение на осмотровую группу российских пограничников было совершено экипажем северокорейской шхуны 17 сентября. В результате инцидента пострадали трое российских военнослужащих. ФСБ задержала за браконьерство два судна.
МИД РФ выразил озабоченность в связи с происшествием. Временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп был вызван в российское внешнеполитическое ведомство, писал News.ru.