https://static.news.ru/photo/fdc1a0a6-da10-11e9-8089-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что российские пограничники задержали за браконьерство 161 гражданина КНДР на двух шхунах в Японском море.

Задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР, — отметили в ЦОС.

У задержанных изъяли запрещённые оружия лова, а также добытые биоресурсы. Их доставят в порт для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения, передаёт ТАСС .

Нападение на осмотровую группу российских пограничников было совершено экипажем северокорейской шхуны 17 сентября. В результате инцидента пострадали трое российских военнослужащих. ФСБ задержала за браконьерство два судна.

МИД РФ выразил озабоченность в связи с происшествием. Временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп был вызван в российское внешнеполитическое ведомство, писал News.ru.