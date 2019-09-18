Северокорейские суда, которые были задержаны после нападения на российских военнослужащих в Японском море, конвоируют в Находку.
Об этом сообщил представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю, передаёт
Они дойдут до Находки только завтра из-за медленного хода. Погода не осложняет конвоирование. Пострадавшие пограничники также пока не доставлены в больницу, — рассказал представитель ФСБ.
Нападение на осмотровую группу российских пограничников было совершено экипажем северокорейской шхуны 17 сентября. В результате инцидента пострадали трое российских военнослужащих. ФСБ задержала за браконьерство два судна и более 80 граждан КНДР.
МИД РФ выразил озабоченность в связи с происшествием. Временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп был вызван в российское внешнеполитическое ведомство, писал News.ru.