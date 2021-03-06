Росрыболовство начало расследование аварии на трубопроводе в Оби

https://static.news.ru/photo/1ed8d90c-7f5c-11eb-9165-96000091f725_660.jpg Фото: Регион-86 | Сургут/vk.com

Представители Росрыболовства приступили к оценке ущерба на месте разлива нефтепродуктов из трубопровода, проложенного по дну Оби в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа. По факту аварии и последовавшего за ним пожара началось административное расследование.

Произведён осмотр места прорыва газопровода на реке Обь в районе города Нижневартовска, в результате которого пары нефтяного газа и газового конденсата стали выходить в атмосферу и произошло возгорание лёгких углеводородов, — цитирует ТАСС сообщение Росрыболовства.

В ведомстве уточнили, что административное расследование было возбуждено по ст. 8.33 «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов» и ст. 8.48 КоАП РФ «Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания».

Специалисты Тюменского филиала ВНИРО и Нижнеобского филиала ФГБУ «Главрыбвод» приступят к сбору образцов воды, почвы и гидробионтов сразу после появления доступа к месту аварии.

Как писал NEWS.ru, во время аварии, в результате которой произошёл пожар в акватории реки Обь, на подводном участке трубопровода «Сибуртюменьгаза» могло находиться около 700 тонн углеводородов. Об этом сообщил представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

Инцидент произошёл в субботу, 6 марта. О пожаре сообщило правительство ХМАО. По имеющимся данным, повреждённый участок трубопровода отключён, площадь горения составила 1 тысячу квадратных метров. Пострадал один человек. В компании сообщили, что рисков для населения и окружающей среды нет. Проводится утилизация остатков углеводородов.