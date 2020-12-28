Росрыболовство допустило гибель «Онеги» из-за нарушения правил безопасности

https://static.news.ru/photo/47b524a4-490e-11eb-b6cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: АО "Вариант РПФ"

Рыболовецкий траулер «Онега» мог затонуть из-за пренебрежения техникой безопасности в сочетании с неблагоприятными погодными условиями. Такой вывод следует из предварительного анализа случившегося.

Предварительный анализ ситуации показал, что наиболее вероятной причиной гибели «Онеги» могло стать сочетание неблагоприятных погодных условий и пренебрежение техникой безопасности при работе в осенне-зимний период, — сообщается в пресс-релизе Росрыболовства.

Судно «Онега» затонуло вблизи Новой Земли Архангельской области. О ЧП стало известно утром 28 декабря. По предварительной информации, приписанное к порту в Мурманске судно потерпело крушение из-за обледенения.

Изначально сообщалось, что двое членов экипажа спаслись, а остальные считались пропавшими без вести. Однако позже СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах уточнили, что по предварительной информации, оставшиеся 17 человек погибли.

Был опубликован полный список членов экипажа судна. Сообщается, что один из спасённых — 40-летний Владислав Буторин. Личность второго моряка, уцелевшего в катастрофе, уточняется.

По данным Североморского ТУ Росрыболовства, техническое состояние судна соответствовало условиям плавания в осенне-зимний период. Последнее освидетельствование судно проходило в октябре 2020 года в порту Архангельска, — уточняет Росрыболовство.

Поисково-спасательная операция продолжается, на месте работают четыре судна — «Войково», «Освейское», «Капелан» и «Антиас». Также на место катастрофы направляется спасательное судно Росрыболовства «Микула».

Как ранее писал NEWS.ru, наиболее вероятная причина затопления рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море — крен при вытягивании трала. Об этом заявил первый заместитель главка МЧС Архангельской области Александр Бахтин.

Первоначально предполагалось, что причиной инцидента могло стать обледенение траулера. Новая версия была выдвинута после консультации со специалистами.