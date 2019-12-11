Главное управление Росгвардии по Москве сообщило о задержании подозреваемого в нападении с ножом на человека на востоке столицы.
Инцидент произошёл на востоке столицы в одном из сетевых магазинов на ул. 15-я Парковая. По словам очевидцев, между двумя мужчинами произошёл конфликт. В ходе него один из участников драки нанёс другому удар ножом и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками вневедомственной охраны, — сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Также уточняется, что сотрудники Росгвардии передали 29-летнего хулигана полиции, пострадавший доставлен в одну из городских больниц.
Как ранее писал NEWS.ru, житель Саратовской области набросился на полицейских с ножом. Инцидент произошёл, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли к нему домой.
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