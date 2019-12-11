https://static.news.ru/photo/c2592f60-1c3d-11ea-98e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosgvard.ru

Главное управление Росгвардии по Москве сообщило о задержании подозреваемого в нападении с ножом на человека на востоке столицы.

Инцидент произошёл на востоке столицы в одном из сетевых магазинов на ул. 15-я Парковая. По словам очевидцев, между двумя мужчинами произошёл конфликт. В ходе него один из участников драки нанёс другому удар ножом и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками вневедомственной охраны, — сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Также уточняется, что сотрудники Росгвардии передали 29-летнего хулигана полиции, пострадавший доставлен в одну из городских больниц.

Как ранее писал NEWS.ru, житель Саратовской области набросился на полицейских с ножом. Инцидент произошёл, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли к нему домой.