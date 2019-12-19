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Трое человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, произошедшей в жилом комплексе для пожилых людей и инвалидов в городе Уэстерли, штат Род-Айленд, США.

Как сообщает CNN, на место происшествия прибыли наряды полиции. До установления всех обстоятельств произошедшего в городе закрыты все школы. Уэстерли является пляжным курортом на юго-западе штата, население городка составляет порядка...