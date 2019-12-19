Росгвардия приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности после стрельбы на Лубянке в Москве. Отряды вневедомственной охраны прибыли на место происшествия.
Силовики эвакуировали прохожих, организовали оцепление, чтобы обезопасить находящихся рядом с местом стрельбы людей,
На данный момент росгвардейцами осмотрена территория, где случилось ЧП.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что итоги стрельбы возле здания ФСБ на площади Воровского в Москве можно считать «настоящим новогодним чудом». По её словам, преступник мог «угробить человек 30».
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