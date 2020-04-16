Росгвардия подтвердила задержание высокопоставленного офицера ведомства

https://static.news.ru/photo/0c2bd37a-7fd7-11ea-81fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Офицер Росгвардии, подозреваемый в вымогательстве, был задержан при содействии службы безопасности ведомства. Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Все мероприятия проводились при содействии Главного управления собственной безопасности. Организовано необходимое взаимодействие с правоохранительными органами, — сказал он «Интерфаксу».

По версии следствия, подозреваемый требовал почти 20 млн рублей у предпринимателя.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт о 3,4 млн рублей. По версии сыщиков, чиновник вместе с сообщниками получал взятки от предпринимателей и юридических лиц.



