Росгвардейцы наблюдали за массовым избиением мужчины в Стерлитамаке

Двое росгвардейцев в Стерлитамаке наблюдали за тем, как несколько человек избивают мужчину, и не вмешивались. Драку остановил очевидец, сообщает «Царьград».
Видео с дракой появилось в интернете. Его автор прокомментировал, что человека избивают грузины и армяне, а сотрудники не пресекают происходящее, «а именно так и убивают на улице в прямом смысле, в пьяном угаре толпой и так долго».
В Управлении Росгвардии по Башкирии
Ранее сообщалось, что бывших росгвардейцев отправили в колонию за подброс наркотиков школьнику. Никита Лаврентьев и Александр Бойков осуждены за то, что подбросили наркотики 16-летнему школьнику, а затем вымогали деньги, предлагая «замять дело». Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил их к шести и четырём годам колонии общего режима.