Росгвардейцы наблюдали за массовым избиением мужчины в Стерлитамаке

Двое росгвардейцев в Стерлитамаке наблюдали за тем, как несколько человек избивают мужчину, и не вмешивались. Драку остановил очевидец, сообщает «Царьград».

Видео с дракой появилось в интернете. Его автор прокомментировал, что человека избивают грузины и армяне, а сотрудники не пресекают происходящее, «а именно так и убивают на улице в прямом смысле, в пьяном угаре толпой и так долго».

В Управлении Росгвардии по Башкирии сообщили , что нападавшие задержаны, а в отношении сотрудников будет проведено внутреннее расследование. Если их признают виновными, то привлекут к ответственности. В этом случае росгвардейцам грозит увольнение, а их руководству — дисциплинарная ответственность.

Ранее сообщалось, что бывших росгвардейцев отправили в колонию за подброс наркотиков школьнику. Никита Лаврентьев и Александр Бойков осуждены за то, что подбросили наркотики 16-летнему школьнику, а затем вымогали деньги, предлагая «замять дело». Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил их к шести и четырём годам колонии общего режима.