Полиция проводит проверку по факту происшествия в здании Главного следственного управления СК РФ по Москве, расположенного на Арбате.
Как
Telegram-канал «112» приводит имя росгвардейца — Павел Качалин — и утверждает, что он действительно был нетрезв. Также приводится модель оружия, из которого был произведён выстрел — пистолет ИЖ-71.
В феврале сотрудника Росгвардии из Сургута обвинили в выбивании показаний, сообщал NEWS.ru. Силовик превысил полномочия в отношении лица, обвиняемого в коррупции. Следствие считает, что собрано достаточно доказательств вины росгвардейца.
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