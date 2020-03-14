https://static.news.ru/photo/3917b6b4-66e7-11ea-9549-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция проводит проверку по факту происшествия в здании Главного следственного управления СК РФ по Москве, расположенного на Арбате.

Как сообщает РЕН ТВ, сотрудник Росгвардии, охранявший здание, выстрелил в стекло комнаты охраны. Пострадавших в результате инцидента нет, причина поступка силовика выясняется. Стрелявший мог быть пьян.

Telegram-канал «112» приводит имя росгвардейца — Павел Качалин — и утверждает, что он действительно был нетрезв. Также приводится модель оружия, из которого был произведён выстрел — пистолет ИЖ-71.

В феврале сотрудника Росгвардии из Сургута обвинили в выбивании показаний, сообщал NEWS.ru. Силовик превысил полномочия в отношении лица, обвиняемого в коррупции. Следствие считает, что собрано достаточно доказательств вины росгвардейца.