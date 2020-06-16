Росгвардеец получил ножевое ранение, спасая девушку от хулигана

https://static.news.ru/photo/b7865218-b029-11ea-b17c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник Росгвардии был ранен ножом, защищая девушку от вооружённого хулигана в Шиловском районе Рязанской области. ОМОНовец шёл мимо магазина в посёлке Лесной, когда услышал крики о помощи.

За зданием торговой точки ссорились мужчина и девушка, злоумышленник угрожал жертве. Росгвардеец бросился девушке на помощь, сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина выхватил нож и ударил им неожиданного защитника, а сам бросился наутёк.

Девушка не пострадала, злоумышленника разыскивает полиция, росгвардеец госпитализирован в районную больницу. Его состояние стабильное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее NEWS.ru сообщал, что владелец съёмного жилья в Актобе (Казахстан) обратился к участковому с просьбой помочь в выселении жильцов-неплательщиков. Полицейский Бахтияр Жакупов, прибыв по адресу и поговорив с проживающей там семьёй, оплатил аренду из своих личных средств.