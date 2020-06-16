Росгвардеец получил ножевое ранение, спасая девушку от хулигана

Сотрудник Росгвардии был ранен ножом, защищая девушку от вооружённого хулигана в Шиловском районе Рязанской области. ОМОНовец шёл мимо магазина в посёлке Лесной, когда услышал крики о помощи.
За зданием торговой точки ссорились мужчина и девушка, злоумышленник угрожал жертве. Росгвардеец бросился девушке на помощь,
Девушка не пострадала, злоумышленника разыскивает полиция, росгвардеец госпитализирован в районную больницу. Его состояние стабильное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее NEWS.ru сообщал, что владелец съёмного жилья в Актобе (Казахстан) обратился к участковому с просьбой помочь в выселении жильцов-неплательщиков. Полицейский Бахтияр Жакупов, прибыв по адресу и поговорив с проживающей там семьёй, оплатил аренду из своих личных средств.
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