https://static.news.ru/photo/6471a3c0-dc7b-11e9-a7d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На территории города Нижневартовска сотрудники Росгвардии задержали троих мужчин — сторонников запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство».

Об этом 21 сентября журналистам сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. По его словам, спецоперацию провели бойцы СОБР управления Росгвардии по ХМАО — Югре. Они задержали граждан, которые проходят в качестве подозреваемых по уголовным делам о причастности к совершению преступлений террористической направленности.

По версии следствия, мужчины осуществляли запрещённую деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, финансирование терроризма, пропаганду идеологии и оправдание терроризма, — приводит ТАСС слова Грибакина.

Представитель Росгвардии подчеркнул, что задержанные являются приверженцами радикальных религиозных взглядов.

Как ранее писал News.ru, в 2019 году полиция и ФСБ выявили ячейки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в 17 регионах страны, среди них Ставропольский край, Москва, Владимирская область, Дагестан, Чечня, ХМАО и ЯНАО.