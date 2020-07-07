Рогозин не сомневается в порядочности своего советника, задержанного ФСБ

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил высокие личные качества своего советника Ивана Сафронова, задержанного ФСБ. Бывшего журналиста подозревают его в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

По словам Рогозина, он много лет знает Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале

Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности, — отметил Рогозин, слова которого приводит ТАСС.

Глава Роскосмоса также подчеркнул, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации во время работы в госкорпорации:

Полтора месяца назад он был приглашён для освещения деятельности «Роскосмоса». Доступа к закрытой информации не имел.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. До перехода в госкорпорацию он был журналистом. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, насколько известно Кремлю, задержание советника главы «Роскосмоса» не связано с его журналисткой деятельностью.

Ранее Сафронов работал в «Коммерсанте». Его статью от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет новейшие истребители Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Год спустя ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в РФ начато производство Су-35 по контракту с Египтом, который был заключён ещё в 2018 году.

Как отмечает РБК, по словам одного из знакомых Сафронова, после выхода той статьи его вызывали на беседу в ФСБ, за несколько лет до этого Сафронова также опрашивали в ФСБ по поводу другого его материала.

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин рассказал «Таким делам», что информации, связанной с задержанием Сафронова, у него нет. Он также подчеркнул, что не считает бывшего коллегу изменником родины и знает его как прекрасного журналиста.

Из «Коммерсанта» Сафронов ушёл весной 2019-го из-за скандала, разгоревшегося после выхода статьи о вероятной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Должность в «Роскосмосе» бывший журналист получил в мае 2020 года. В качестве советника Дмитрия Рогозина он должен был заниматься информационной политикой.

Уголовное дело против Ивана Сафронова возбуждено по статье «Государственная измена». Ему грозит до 20 лет лишения свободы, писал NEWS.ru.