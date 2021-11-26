Родственники пропавшего в шахте «Листвяжная» назвали причину трагедии

Родственники пропавшего после аварии в кузбасской шахте «Листвяжная» Бориса Пиялкина, о судьбе которого до сих пор ничего не известно, назвали причиной трагедии жажду денег и безответственность, передаёт Сиб.фм. Они заявили, что метан в шахте горел и 10–15 дней назад. О безопасности горняков никто не думал, надеясь на русский «авось».

Русский «авось»... Меры никто не предпринимал никакие. Бабло, уголь, экспорт, что тут... Деньги всем нужны, пацаны хотели заработать. И управление хотело заработать. А о безопасности мало кто думал. Вот и результат, — рассказал один из собеседников.

Близкие Бориса Пиялкина, не найдя его среди погибших и спасённых, уже почти не верят, что увидят мужчину живым. Они вместе с остальными жителями Белово принесли цветы на Аллею шахтёрской славы в Грамотеино.

ЧП на шахте произошло 25 ноября в 05:00. В это время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек. В результате ЧП, по предварительным данным, погиб 51 человек: 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. Ещё 64 пострадали.

По делу об аварии задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“». По информации СК, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.