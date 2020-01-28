https://static.news.ru/photo/d5902548-41ae-11ea-869c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Татьяна Максимова и Юрий Зинкин — родители живущей в медцентре «Мать и дитя» девочки — объявлены в розыск службой судебных приставов. Об этом стало известно на заседании по иску об ограничении их в родительских правах, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Приставы объявили их в розыск, так как уже длительное время не могут вручить исполнительный лист о решении Гагаринского суда, согласно которому родители должны забрать ребёнка из клиники.

При этом представитель родителей Ольга Лукманова заявила о желании Максимовой (мамы девочки) участвовать в судебном заседании.

О пятилетнем ребёнке, всю свою жизнь находящемся в клинике «Мать и дитя», в декабре прошлого года рассказало издание «Медуза». Девочка родилась недоношенной, и первые недели после появления на свет её наблюдали в этом центре. Но родители по сей день не забирают оттуда дочь, так как уверены, что она неизлечимо больна, а нахождение вне больничных стен представляет смертельную угрозу её здоровью. Врачи же утверждают, что уже в более взрослом возрасте девочку несколько раз обследовали, она физически здорова. Однако из-за постоянной изоляции и малоподвижности у неё уже начинают развиваться психические отклонения.

В январе 2019 года клиника обратилась в департамент труда и соцзащиты Москвы, сообщив об этой истории. Судебная тяжба медцентра с родителями началась в марте 2019 года: истцы требовали забрать ребёнка из учреждения. Родители отказывались делать это, утверждая, что дочь нуждается в квалифицированной медицинской помощи и поэтому должна оставаться в стационаре. Изначально суд отказывал в удовлетворении исков и не требовал от органов опеки забрать ребёнка. Для этого формально не было оснований: жизни и здоровью девочки ничего не угрожало, она жила в отдельной палате, получала необходимое лечение и проходила обучение. Решение суда от ноября 2019 года гласило, что необходимости передавать ребёнка органам опеки нет, но при этом родители обязаны забрать дочку домой. Однако и после этого отец с матерью не предприняли никаких действий. Тогда органы опеки решили подать свой иск — об ограничении родительских прав.

Ранее NEWS.ru писал, что родители живущей в клинике девочки настаивают на открытом судебном процессе.