https://static.news.ru/photo/16e84d70-2410-11ea-89fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родители школьников в Апатитах, участвовавших в потасовке с полицейскими, обвинили стражей правопорядка в чрезмерно жёстком обращении с подростками. Они написали жалобу в Следственный комитет.

Они озвучили другую версию произошедшего. Причиной конфликта, по словам взрослых, стало то, что один из охранников на дискотеке, в которой участвовала молодёжь, «докопался до парнишки из-за того, что тот в раздевалку прошёл». После этого мужчина якобы «сказал, что набьёт ему лицо».

Это услышала пара ребят, и позвали поговорить. Подъехали сотрудники полиции, среди которых нашелся самый смелый и сильный, начавший хватать молодых, — цитирует murmansk.kp.ru местного жителя Владимира Василькова.

По ещё одной версии, полицейские просто стали задирать подростков, которые спокойно расходились по домам.

Массовая драка с участием школьников и полицейских произошла в Апатитах вечером 20 декабря около Дворца культуры. В это время молодёжь после новогодней вечеринки начинала расходиться по домам. Пострадали двое стражей правопорядка, у одного из них было диагностировано сотрясение мозга и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Как писал NEWS.ru, по версии правоохранителей, подростки вели себя шумно и задирчиво. У одного из них, самого дерзкого, в руках была банка с пивом. Когда его попытались вывести из толпы, завязалась потасовка.