Родители получившей удар током в ТЦ девочки раскрыли подробности инцидента

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Родители девочки, которую ударило током в торговом центре «Европолис» в Москве, рассказали, что дочь была без обуви, поскольку играла на диване.

Залезать на него в зимней обуви, конечно, никто бы не позволил. Она поползала и спрыгнула на пол, побежала и наступила на провода, которые были совершенно открыты и находились под напряжением. Слава богу, обошлось без серьёзных последствий, — сообщили родители «Москве 24».

Супруги отмечают, что не ожидают ни от кого помощи. Они намерены добиться надлежащего наказания для лиц, которые допустили такую оплошность. По словам родителей, ответственные за безопасность в ТЦ лица пренебрегли своими основными обязанностям и поставили под угрозу жизни людей.

О происшествии в ТЦ на проспекте Мира писал NEWS.ru. Девочка в возрасте 3,5 года 7 марта наступила на неизолированные провода, получив электротравму. Ребёнок получил необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. В ТЦ пообещали разобраться в причинах инцидента.