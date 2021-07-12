Родителей убитой в Тюмени девочки лишат прав из-за адских условий для детей

Органы соцзащиты Тюмени обратились с иском в суд о лишении родительских прав отца и матери убитой девочки. Как выяснилось, школьница, её малолетние брат и сестра существовали в адских условиях и голодали, сообщает РИА Новости.

В конце июля управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось с иском в суд о лишении родителей родительских прав, заключение будет подготовлено с учётом мнения детей, — цитирует агентство собеседника из органов опеки.

Убитая школьница жила в нечеловеческих условиях, её и других детей из этой семьи постоянно подкармливали соседи, сообщает Пятый канал. Мать ушла из семьи и воспитанием детей никак не занималась. Отец отсидел срок, пил, заставлял детей собирать для него окурки.

Присматривала за несчастными малышами бабушка, которая была их опекуном до 2019 года. Но вышедший на свободу отец отобрал у неё детей.

Девочка пропала 30 июня, когда ушла из дома погулять и не вернулась. 19 августа в районе Лесобазы было найдено её расчленённое тело. Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве ребёнка мужчина. Он встретил девочку в подъезде дома, заманил к себе в квартиру, изнасиловал и убил. Останки малышки душегуб несколько дней хранил дома в холодильнике.

Ранее сообщалось, что следствие не нашло доказательств причастности Виталия Бережного, которого обвиняют в убийстве восьмилетней школьницы Анастасии Муравьёвой, к исчезновению других детей в Тюмени.