Риелтор из Калужской области украла десятки миллионов рублей

https://static.news.ru/photo/64e38764-4085-11eb-9888-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Калужской области гендиректор компании, предоставляющей услуги в сфере недвижимости, похитила у клиентов десятки миллионов рублей, следует из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Так, женщине удалось обмануть как минимум 40 покупателей. В конечном итоге она попала под суд.

По данным правоохранителей, злоумышленница заключала с клиентами предварительные договоры купли-продажи, согласно которым должна была оказать им риелторские услуги. Забрав деньги, она отказывалась выполнять свои обещания. Известно, что сумма ущерба составила более 21 млн рублей.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители считают, что злоумышленница могла совершать преступления как в крупном, так и особо крупном размере.

Ранее NEWS.ru писал, что арендодатель, как и арендатор квартиры, при оформлении договора должны его тщательно изучить, рассказала член комиссии Московской городской нотариальной палаты по повышению профессиональной подготовки нотариусов Наталия Сергеева.

«Квартиранты»-мошенники могут подменить один договор другим и вместо договора аренды собственник рискует, не глядя, подписать договор купли-продажи или, например, договор ренты, если арендодатель — пожилой человек.