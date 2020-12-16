Риелтор из Калужской области украла десятки миллионов рублей

В Калужской области гендиректор компании, предоставляющей услуги в сфере недвижимости, похитила у клиентов десятки миллионов рублей, следует из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.
Так, женщине удалось обмануть как минимум 40 покупателей. В конечном итоге она попала под суд.
По данным правоохранителей, злоумышленница
В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители считают, что злоумышленница могла совершать преступления как в крупном, так и особо крупном размере.
Ранее NEWS.ru писал, что арендодатель, как и арендатор квартиры, при оформлении договора должны его тщательно изучить, рассказала член комиссии Московской городской нотариальной палаты по повышению профессиональной подготовки нотариусов Наталия Сергеева.
«Квартиранты»-мошенники могут подменить один договор другим и вместо договора аренды собственник рискует, не глядя, подписать договор купли-продажи или, например, договор ренты, если арендодатель — пожилой человек.