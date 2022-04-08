РИА Новости: на севере Крыма сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбит расчётом ПВО на севере Крыма. Инцидент произошёл около посёлка Таврический в Красноперекопском районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По предварительной информации, системой ПВО на севере Крыма был сбит украинский беспилотник, —
подчеркнулсобеседник агентства.
Он добавил, что обломками беспилотника повреждён один из домов местных жителей. Обошлось без пострадавших.
На место происшествия прибыли силовики Крыма.
Ранее стало известно, что Минобороны РФ показало видео уничтожения на Украине беспилотного летательного аппарата Bayraktar расчётом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор».