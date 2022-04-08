РИА Новости: на севере Крыма сбили украинский беспилотник

Фото: Vladimir Sidoropolev/imagebroker.com/Global Look Press

Два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем на трассе М-7 «Волга» в Удмуртии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Кроме того, 14 пострадавших были госпитализированы. В микроавтобусе находились 13 человек.

Два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем на трассе М-7 «Волга» в Удмуртии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Кроме того, 14 пострадавших...