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РИА Новости: на севере Крыма сбили украинский беспилотник

02:36, 11 апреля 2022
РИА Новости: на севере Крыма сбили украинский беспилотник Фото: Vladimir Sidoropolev/imagebroker.com/Global Look Press
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Украинский беспилотник сбит расчётом ПВО на севере Крыма. Инцидент произошёл около посёлка Таврический в Красноперекопском районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По предварительной информации, системой ПВО на севере Крыма был сбит украинский беспилотник, — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что обломками беспилотника повреждён один из домов местных жителей. Обошлось без пострадавших.

На место происшествия прибыли силовики Крыма.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ показало видео уничтожения на Украине беспилотного летательного аппарата Bayraktar расчётом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор».

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