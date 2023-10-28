Украина атаковала Курскую АЭС: возможна ли там ядерная катастрофа МИД РФ обвинил Украину в ядерном терроризме после атаки на Курскую АЭС

Фото: Игорь Кубединов/ТАСС

Курская АЭС

В результате ночной атаки украинских БПЛА по территории России один из дронов взорвался вблизи склада ядерных боеприпасов Курской АЭС. В связи с этим представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в ядерном терроризме. Что известно об украинской атаке, какую опасность несут подобные теракты?

Как ВСУ атаковали Курскую АЭС

По данным Telegram-канала SHOT, вечером 27 октября три украинских беспилотника, начиненные взрывчаткой C-4 иностранного производства, атаковали Курскую АЭС. Первые два беспилотника не сдетонировали — один был посажен около 20:20 в районе КПП административного комплекса АЭС, а второй — в районе кинологического городка.

«Третий БПЛА был перехвачен в районе 23:40, беспилотник упал рядом со складом ядерных отходов и взорвался. В результате повреждения получил фасад здания склада, никто не пострадал», — сообщил SHOT.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как отреагировали в МИД РФ на атаку на Курскую АЭС

В МИД России назвали атаку актом ядерного терроризма, обратив внимание, что в перехваченных беспилотниках была взрывчатка, поставленная из стран Запада. Представитель дипведомства Мария Захарова подчеркнула, что «для преступного киевского режима не существует никаких ограничений» и что организаторы атаки «не могли не осознавать, что последствием налета БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа».

«Совершив бомбардировку Курской АЭС, киевский режим поставил себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями. Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно, и по прямому указанию его западных кураторов», — подчеркивает МИД РФ.

Захарова призвала все правительства выступить с решительным осуждением действий Киева.

Фото: МИД РФ Мария Захарова

Насколько велика опасность катастрофы на Курской АЭС

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский в разговоре с NEWS.ru обратил внимание, что реакторы Курской АЭС не рассчитаны на бомбардировки.

«[В составе] КАЭС четыре энергоблока РБМК-1000 — таких же, как на Чернобыльской АЭС. И сами энергоблоки лишены какой-либо защитной оболочки. Они расположены в обычных зданиях, как будто бы это была не АЭС. Проект Чернобыльской АЭС довольно „страшненький“, это все знают. Так вот, Курская АЭС представляет огромную угрозу для населения в случае, если что-то пойдет не так с реакторными зданиями», — предупредил Ожаровский.

Эксперт объяснил, как устроено хранение отходов на атомной электростанции.

«На Курской АЭС есть несколько хранилищ твердых радиоактивных отходов — ХТРО-1, ХТРО-2, ХТРО-3. Там действительно в твердой фазе лежат в достаточно хлипких, тонких контейнерах радиоактивные отходы. Но там есть другой объект, который, возможно, имелся в виду — это сухое хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ). Жалко, что МИД РФ не назвал объект, о котором идет речь. Приходится гадать. Оно довольно недавно построено. В бетонных и металлических контейнерах высотой около пяти метров хранятся самые страшные ядерные отходы — отработавшее ядерное топливо Курской АЭС. [Но] и в этом случае разрушение стены ХОЯТ ни к чему вообще не приводит, так как внутри контейнеры достаточно прочные, по крайне мере, по заявлениям Росатома, способные выдержать падение самолета», — рассказал Ожаровский.

Удары по ХТРО и ХОЯТ, по мнению ядерщика, не представляют катастрофической опасности.

«Конкретно расписать сценарий в случае нападения на хранилище ядерных отходов я не могу, так как не знаю, какое именно хранилище атаковано. Но, предполагаю, что вещества находятся в твердом состоянии и взрыв их может раскидать на несколько сотен метров. То есть даже технически, не дай бог, в случае разрушения хранилища есть шансы радиоактивные вещества собрать», — считает собеседник NEWS.ru.

Совершенно иная ситуация будет в случае успешного удара по атомному реактору, предупредил ученый.

«При атаке на реактор вещества разлетаются на огромные расстояния, так как работающий реактор находится под большими температурами, под большим давлением. Поэтому мы видели катастрофические последствия аварии на Чернобыльской АЭС, которая взорвалась по внутренним причинам, когда разлетелось на сотни километров, где до сих пор есть отселенные населенные пункты — в двух сотнях километров в Краснопольском районе Могилевской области Республики Беларусь. Возможно, следует добавить, что инцидент показывает, подчеркивает давно известный факт, что страны, на территории которых расположены АЭС, хранилища ядерных отходов и других объекты ядерной инфраструктуры, уязвимы и в случае теракта, и в случае обычных боевых действий», — заключил Ожаровский.

Также эксперт рассказал, могут ли пострадать соседние с Курской АЭС города.

«Если говорить о близлежащих городах, то в КАЭС ближайший город — Курчатов — 4 км от АЭС, вряд ли что-то может долететь до города при разрушении хранилища, хотя многое зависит от погоды — есть ли дождь, ветер, снег, то все выпадет рядом с местом взрыва, а если погода сухая, то может разлететься на несколько километров», — рассказал Ожаровский.

Считается, что радионуклиды распадаются почти полностью за 10 периодов полураспада.

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