Режиссёр сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал инцидент с актрисой Натальи Бочкарёвой, которую задержали с кокаином. По его словам, эта информация не вызывает у него доверия.
Я, честно говоря, не верю в это. Не верю, что это она. Работа над сериалом была очень тяжёлая. Никаких предпосылок для этого не было. И я не могу связать с Бочкаревой какие-то ситуации с наркотиками, — цитирует его РИА Новости.
Актрису якобы задержали 27 сентября. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, сотрудники ДПС остановили Бочкарёву из-за подозрительного поведения. По данным издания, она самостоятельно достала свёрток с, как первоначально говорилось, героином и отдала его силовикам. Бочкарёва уже опровергла это сообщение, обещав обратиться в суд.
Позднее столичное ГУ МВД объявило о заведении уголовного дела в отношении неизвестной, у которой изъяли кокаин, а в Интернете появилось видео с задержанием за наркотики похожей на актрису женщины, писал News.ru.