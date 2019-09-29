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Режиссёр сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал инцидент с актрисой Натальи Бочкарёвой, которую задержали с кокаином. По его словам, эта информация не вызывает у него доверия.

Я, честно говоря, не верю в это. Не верю, что это она. Работа над сериалом была очень тяжёлая. Никаких предпосылок для этого не было. И я не могу связать с Бочкаревой какие-то ситуации с наркотиками, — цитирует его РИА Новости .

Актрису якобы задержали 27 сентября. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, сотрудники ДПС остановили Бочкарёву из-за подозрительного поведения. По данным издания, она самостоятельно достала свёрток с, как первоначально говорилось, героином и отдала его силовикам. Бочкарёва уже опровергла это сообщение, обещав обратиться в суд.