Режим ЧС ввели в Нижних Сергах в Свердловской области из-за паводка

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Нижние Серги в Свердловской области из-за паводков 21 июля 2020 года.

Из-за паводка, вызванного обильными осадками, на территории города Нижние Серги введён режим ЧС, — привели сообщение регионального ГУМЧС в РИА Новости.

В МЧС по региону сообщили, что в зоне подтопления оказались приблизительно 200 жилых домов и несколько административных зданий. Населению удалось эвакуироваться самостоятельно, однако семи людям понадобилась помощь спецслужб, сообщают «Известия».

Эвакуированных жителей разместили в двух детских лагерях и одном санатории.

Спасатели исследуют на лодках зону подтопления и ищут пострадавших. Пока пострадавших нет. Всего в ликвидации последствий паводка участвуют 255 специалистов, 52 единицы техники и 19 плавсредств.

Люди будут защищены в том объёме, который предусмотрен законодательством. Мы сделаем оценку, определим степень ущерба каждому домовладению и домовладельцу, — привели слова главы Нижнесергинского муниципального района Валерия Еремеева на портале РЕН ТВ.

Отмечается, что подтопление произошло из-за резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая.

Ранее NEWS.ru писал, что более 350 жителей деревень Кобяково и Мальцево в Наро-Фоминском районе Московской области оказались отрезанными от остального мира из-за паводка. Он вызван обильными осадками. Затопило несколько участков дорог, автомобильное сообщение нарушено.