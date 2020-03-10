Режим ЧС объявлен с 8 марта в Мотыгинском районе Красноярского края в связи с прорывом трубы местного топливохранилища.
Авария произошла 4 марта в районе посёлка Рыбное. Власти района считают, что в реку Анкару разлившиеся нефтепродукты не попали, поскольку толщина льда составляет как минимум полметра.
Факт того, что там что-то попало, он может подтвердиться только после анализов воды. Они сделаны, воду забрали, ждём результатов, —
цитируетРИА Новости источник в администрации района.
Собеседник агентства добавил, что сейчас ведутся работы по ликвидации последствий аварии. Власти контролируют их ход и ситуацию в целом.
Ранее NEWS.ru писал о разливе нефтепродуктов в Севастополе. Инцидент произошёл в месте затопления плавучего дока со списанной подводной лодкой.
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