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Режим ЧС объявлен с 8 марта в Мотыгинском районе Красноярского края в связи с прорывом трубы местного топливохранилища.

Авария произошла 4 марта в районе посёлка Рыбное. Власти района считают, что в реку Анкару разлившиеся нефтепродукты не попали, поскольку толщина льда составляет как минимум полметра.

Факт того, что там что-то попало, он может подтвердиться только после анализов воды. Они сделаны, воду забрали, ждём результатов, — цитирует РИА Новости источник в администрации района.

Собеседник агентства добавил, что сейчас ведутся работы по ликвидации последствий аварии. Власти контролируют их ход и ситуацию в целом.

Ранее NEWS.ru писал о разливе нефтепродуктов в Севастополе. Инцидент произошёл в месте затопления плавучего дока со списанной подводной лодкой.