https://static.news.ru/photo/0d1a574c-2443-11ea-a481-fa163e074e61_660.jpg Фото: spb_today/ vk.com/Global Look Press

Резервный автобус забрал иностранцев, попавших в ДТП в Чернышковском районе Волгоградской области. Продолжить путь пожелали 55 из 57 пассажиров.

Весь день пассажиры, среди которых оказались узбеки, казахи и таджики, провели в пункте временного размещения, где для них было организованы горячее питание и медпомощь. В 23:40 прибывший за ними резервный автобус выехал из посёлка Чернышки и направился в Саратовскую область на КПП с Казахстаном, сообщает ТАСС.

Там выяснилось, что у 17 пассажиров не в порядке миграционные документы, на данный момент все нарушения устранены, к оформлению необходимых документов привлекали суд, прокуратуру, полицию.

Трое пострадавших в ДТП — два водителя автобуса и один пассажир перевезены из районной больницы в Волгоград, в городскую больницу № 25. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автобус и КамАЗ столкнулись в Волгоградской области. В результате пострадали пять человек. Автобус следовал в Саратовскую область. В нём находились 57 граждан Узбекистана.