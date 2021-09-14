Рентгенолога зарезали в центре Москвы

Врач-рентгенолог был убит ножом на тротуаре Большого Краснохолмского моста в Москве. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Вечером 13 сентября на Большом Краснохолмском мосту на тротуаре был обнаружен мужчина без сознания. В руках у него был перцовый баллончик, на голове была рана, — рассказали в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве добавили, что мужчина умер от ножевого ранения. Им оказался Андрей Кравцов, врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Он работал в Центральной поликлинике Литфонда, где заведовал кабинетом МРТ-диагностики.

Подозреваемого задержали, им оказался 22-летний уроженец Иркутской области, проживающий в Люберцах. По версии следствия, во время конфликта с Кравцовым на Большом Краснохолмском мосту он несколько раз ударил врача ножом. Подозреваемый был пьян. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее на юге столицы было совершено вооружённое нападение на врача скорой помощи. Фельдшер бригады скорой приехал на вызов к пациентке в квартиру одного из домов на Каширском шоссе. Когда медики приняли решение госпитализировать больную, на одного из врачей с ножом напал её сожитель. Мужчина размахивал холодным оружием, но ранить врача ему не удалось. О происшедшем медики сообщили в полицию. Вскоре сотрудники правопорядка задержали 54-летнего местного жителя в этом же районе.