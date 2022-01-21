РЕН ТВ: подмосковный полицейский мог выстрелить в жену в пылу ссоры

Стали известны подробности инцидента в подмосковном Подольске, где полковник полиции Алексей Кулдошин выстрелил в голову своей жене из травматического оружия. По предварительной информации, перед этим между супругами возник конфликт, который перерос в драку, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В момент происшествия в доме находились 10-летний ребёнок и тёща полковника. Последняя и вызвала полицию после стрельбы.

По некоторым данным, полковник во время ссоры с супругой мог быть пьян. Пока эта информация официально не подтверждена.

Ранее сообщалось, что инцидент в доме полицейского произошёл накануне вечером. По словам полковника, он выстрелил в жену случайно, когда чистил оружие. Женщина получила ранение в затылок, она находится в больнице.

Кулдошин является начальником отдела УИСК ГУОООП МВД. Его жена работает в том же управлении и имеет звание лейтенанта полиции.