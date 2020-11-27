Ректора якутского вуза арестовали за обучение «мёртвых душ»

https://static.news.ru/photo/049a2854-30b3-11eb-9471-fa163e074e61_660.jpg Иван Слепцов Фото: Пресс-служба МВД

Ректор Арктического государственного агротехнологического университета Иван Слепцов арестован на время следствия. Ранее он был задержан по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. За четыре года он потратил более 250 млн рублей бюджетных средств на обучение 136 несуществующих студентов.

С 2016 года по настоящее время обвиняемый, будучи осведомлённым о том, что 136 студентов никогда не обучались в учебном заведении, неоднократно давал указания подчинённым сотрудникам о подготовке документов об их зачислении в ВУЗ, переводе на последующие курсы и отчислении с 4 курса в связи с неуспеваемостью, — сообщили в региональном СУ СК РФ.

По предварительным данным, действия ректора повлекли необоснованное расходование более 250 млн рублей, выделенных Минсельхозом РФ на обучение студентов.

Региональное отделение «Единой России» в Якутии уже приняло решение приостановить членство Слепцова в партии.

Как писал NEWS.ru, ректора Слепцова задержали накануне. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц). В отношении руководителя вуза — по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Вуз начал работу в 1985 году. Слепцов является пятым по счёту ректором учебного заведения, он занимал эту должность с 2016 года. Статус университета был присвоен Якутской государственной сельскохозяйственной академии в 2020 году.