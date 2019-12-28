https://static.news.ru/photo/18593dae-29ba-11ea-bafe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nick Otto/ZUMAPRESS.com

Массовые убийства, жертвами которых становились четверо или более человек, происходили в США в 2019 году 41 раз. Это самый высокий показатель за последние полвека.

Агентство Asocciated Press, издание USA Today и Северо-Восточный университет составили базу данных, согласно которой в 33 случаях убийца использовал огнестрельное оружие. Жертвами боен стали 210 человек, передаёт USA Today.

Отмечается, что на федеральном уровне в СМИ освещались далеко не все случаи, так как некоторые из них происходили не в общественных местах, а большинство убийств были связаны со ссорами на бытовой почве, бандитизмом и наркобизнесом. При этом в ряде случаев следственные органы так и не смогли узнать о мотивах убийц.

В Калифорнии, где самые строгие законы о владении огнестрельным оружием, произошли убийства с наибольшим количеством жертв.

Как писал NEWS.ru ранее, в католическое Рождество, 25 декабря, стрельба произошла в городе Хай-Пойнт в американском штате Северная Каролина. Очевидцы рассказали, что неизвестный открыл огонь на автостоянке, он стрелял из своей машины. Все пострадавшие госпитализированы, на месте происшествия работает полиция. В то же самое время в городе Оклахома-сити (штат Оклахома) пьяный мужчина ушёл с семейного праздничного ужина, взял заложника и был застрелен полицейскими.